スマート修繕は4月9日、「マンション修繕における補助金・助成金の活用実態と意識調査」の結果を発表した。同調査は3月31日〜4月6日、分譲マンションの区分所有者かつ管理組合役員(理事・監事)経験者454名を対象に、インターネットで実施した。修繕積立金の不足・値上げに不安はありますか修繕積立金の不足・値上げに不安を感じている管理組合役員は75.9%だった。そのうち、すでに36.3%が値上げ・不足が発生していると答えている。