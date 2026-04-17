福岡市出身の大学院生がことしの「ミス着物」に選ばれ、17日、福岡県庁で受賞を報告しました。福岡県庁を訪れた福岡市出身の大学院生、平嶋萌宇さん（22）は、ことし1月「2026ミス日本 ミス着物」を受賞しました。生まれつき、まったく耳が聞こえない平嶋さんは、手話を使って、服部知事に受賞の喜びや今後の抱負を伝えました。■2026ミス日本・ミス着物平嶋萌宇さん（22）「ミス日本が、いろんなろう者や難聴の人たちの今後、挑