「ショコラミント エクストラ」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を5月19日から期間限定で発売する。ミニカップ「ショコラミント エクストラ」は、突き抜けるようなミントの爽快感を楽しめる、暑い夏にぴったりのチョコミントアイスクリーム。すっきりとした清涼感が際立つミントアイスクリームに、ほろ苦くパリパリとした食感がアクセントとなるビターチョコチップを組み合わせ