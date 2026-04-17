Google Japan(グーグルジャパン)の公式インスタグラムが17日に更新され、今季限りでの現役引退を発表したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）組への感謝をつづった。

りくりゅうは同日放送開始の「Google Chrome」の新CMに出演しており、これが2人とって初のCM出演とあって放送前から反響を呼んでいた。

Google社はインスタグラムを通じ「三浦璃来選手、木原龍一選手 数々の素晴らしい演技と、たくさんの感動をありがとうございました。困難を乗り越えて深く支え合うお二人の姿に、私たちも何度も心を動かされました」と感謝を伝え、「次のステージでのご活躍を、心より応援しております」と呼びかけていた。

三浦、木原はそれぞれのインスタグラムを更新し、連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」と振り返った。