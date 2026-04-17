バンダイは、『ウルトラマンテオ』より「変身アイテム DXテオクリスター」(3,500円)を発売する。2026年5月30日発売予定。2026年5月30日発売予定「変身アイテム DXテオクリスター」(3,500円)『ウルトラマンテオ』より、「変身アイテム DXテオクリスター」が登場。ウルトラマンテオの変身アイテム「テオクリスター」が、8色に発光。テオクリスター天面のトリガーと中央のクリアパーツを押すことで固有のサウンドとLED発光が楽しめる