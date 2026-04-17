【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ミュージックレインとテンカラットによる俳優/声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS（読み：オパリス）』が始動した。 ■ワークショップ、オーディションを開催 『OPALIS』は、俳優/声優の発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾ら実力派俳優から人気モデルまで多彩なタレントが所属する芸