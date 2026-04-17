ミュージックレイン×テンカラット、俳優/声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』始動

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ミュージックレインとテンカラットによる俳優/声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS（読み：オパリス）』が始動した。

■ワークショップ、オーディションを開催

『OPALIS』は、俳優/声優の発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾ら実力派俳優から人気モデルまで多彩なタレントが所属する芸能プロダクションであるテンカラットと、戸松遥、豊崎愛生、雨宮天といった女性声優を輩出し、長年にわたり声優アーティストやユニットをヒットに導いてきたプロデュースカンパニーであるミュージックレインの2社がタッグを組んで発足した。

アニメ作品が世界的にヒットしていることに加え、サブスクの市場拡大の後押しもあり、俳優と声優のどちらも両立した活動でヒットしている役者が増えている。また、日本の映画やドラマが海外の視聴者に届きやすくなったことや、映像作品の主戦場がテレビや映画館のみならず多角的に広がり続けていることもあり、役者の活動の幅は多彩に広がり続けている。

そんな大きな時代の変化に応じて、俳優と声優、そして各活動で必須要素にもなっているアーティスト活動まで含めたハイブリッドな活躍を視野に入れた才能を見出し、テンカラットとミュージックレインがこれまで培ってきた力を総動員して、その才能や存在を開花させていくことを目指す。

第1弾の発掘企画として、5月から6月にかけて「ワークショップ」を展開。俳優/声優の演技やボイストレーニングのクラスを全国7都市、計8日開催する。

また、第2弾は「オーディション」を実施。ファイナリストは各種レッスンを受けたあと、最終審査に臨む。ワークショップ、オーディションを経て決まった育成メンバーは、定期公演やコンテンツ発信、様々なレッスンなどの育成体制のなかで、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させてヒットを目指す。

■『OPALIS』に込められたメッセージ

OPALの宝石言葉は、「純真無垢」「希望」「幸運」「歓喜」「忍耐」。ポジティブで自由なエネルギーを持つとされ、持ち主の創造性を高め、才能を開花させる力が在る“希望の石”と信じられている。

「純真無垢」な人柄、「希望」となる存在に・「希望」に溢れたマインド、「幸運」を引き寄せる力を持つ、「歓喜」を共に分かち合う、「忍耐」力を身に付け、困難も乗り越えていく。そんな人材が求められている。詳しくは『OPALIS』の公式サイトをチェックしよう。

■関連リンク

『OPALIS』公式サイト

https://opalis.jp

ミュージックレイン 公式サイト

https://musicrayn.com/

テンカラット 公式サイト

https://tencarat.co.jp/