8連勝のうちサヨナラ勝ち3回

【MLB】パドレス 5ー2 マリナーズ（日本時間17日・サンディエゴ）

パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でのマリナーズ戦に5-2で勝利した。怒涛の8連勝で首位のドジャースを猛追している。

勢いのまま強敵マリナーズを飲み込んだ。2回に1死から連打で先制すると、好機でタティスJr.の2点適時打も飛びして一挙4得点。しかし6回、好投していたビューラーが捕まって2点を返されて降板。右腕はベンチで怒りを露わにし、グラブを放り投げるなど納得のできない様子だった。

ビューラーに代わったロドリゲスが1死満塁のピンチを招き、左腕モレホンが登板。ジョーを三振、クロフォードを遊ゴロに仕留めて相手の反撃の芽を摘んだ。パドレスは7回に貴重な追加点を奪うと、最後は絶対的守護神のミラーが3者三振で締めて白星を飾った。

ナ・リーグ西地区首位にして勝率.778でメジャートップを走るドジャースはこの日試合がなかった。パドレスは勝率.684とし、1.5ゲーム差まで肉薄した。序盤戦は低調だったが、8日（同9日）のパイレーツ戦から怒涛の8連勝。うち3度のサヨナラ勝ちと、その勢いは本物だ。両者の対戦は5月18日（同19日）からの3連戦が組まれている。（Full-Count編集部）