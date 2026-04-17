EXILEが、2007年から続く『24karats』シリーズ第5弾の新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】EXILE、松本孝弘とコラボした新曲「24karats GOLD LEGACY」MV） メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、楽曲のタイトル通り、音楽、ダンス、ファッションが最高純度で混ざり合い、“シリーズ最高到達点”ともいえる作品に。キ