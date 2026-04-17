京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかり、父親が逮捕された事件では、遺体が転々と動かされていた疑いもあり、警察は父親の車の押収に乗り出しました。 （MBS・福島暢啓アナウンサーの報告）「捜査本部が設置されている京都府警南丹署です。午前9時ごろ、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者は（37）勾留の可否をめぐる「勾留請求」の手続きのため、捜査車両に乗せられ、京都地方裁判所に向かいました」 安達容