4月16日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、全都道府県に広がった改憲反対デモについて取り上げた。 番組ではまず東京新聞の記事を紹介。 4月8日、改憲反対デモの参加者たちが国会前に詰めかけた。 このデモは東京・国会前にとどまらず、全47都道府県での一斉行動。SNSを中心とした、インターネット上における情報拡散が活発におこなわれたことに由来する。 青木理「政府がデモを抑えつけるよう