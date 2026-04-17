ＢＡＳＥはしっかり。１６日取引終了後、エンターテインメント関連企業のＰｏｒｔ（東京都渋谷区）を子会社化すると発表した。買収額は１３億円。同企業はアーティストとファンがビデオ通話で話せるサービス「Ｔａｌｋｐｏｒｔ」などを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS