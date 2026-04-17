イラン攻撃前の水準まで戻ってきたユーロ／米ドル 米国等によるイラン攻撃が2月末に始まると、ユーロ／米ドルは1.18米ドルから一時は1.14米ドル割れ近くまで大きく下落した。これを「有事の米ドル買い」とする説明も多かった。しかし、基本的には原油などのエネルギー供給リスクに弱いユーロ圏通貨が売られた一方、「世界一の産油国」である米国の通貨が選好された結果だと考えられた。 原油価格は、一