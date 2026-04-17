10日のマリナーズ戦に先発し、1回の投球の合間に右手を振るしぐさをするアストロズ・今井＝シアトル（共同）【ヒューストン共同】米大リーグ、アストロズで右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）入りしている今井達也が16日、本拠地ダイキン・パークで約15分のキャッチボールを行った。15日から軽いキャッチボールを再開しているといい、右腕の状態について「それほどたいしたことではない」と語った。今井は10日のマリ