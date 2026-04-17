ロッキーズが１６日（日本時間１７日）、翌１７日（同１８日）のドジャース４連戦初戦に菅野智之投手が先発することを発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まる。大谷は１５日（日本時間１６日）の本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目を挙げた。最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）だった。１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦