ロッキーズが１６日（日本時間１７日）、翌１７日（同１８日）のドジャース４連戦初戦に菅野智之投手が先発することを発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）との日本人対決にも注目が集まる。

大谷は１５日（日本時間１６日）の本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目を挙げた。最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）だった。１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦では、初回の１打席目に９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃しており、５年ぶりに投手に専念していた。ロバーツ監督は「金曜（１７日）はそこ（指名打者）にいるはずだ」は打者としても復帰する意向。大谷は試合後、「今日は投球だけにして、ラッシングが入りましたけど、コロラドの４連戦の前なのでそういう意味で全体的に疲労を溜めないプランというのはチームとして大事だと思う。そこを理解しつつ集中できれば、１年間みんなが健康で頑張れるんじゃないかなと思います」と理解を示していた。

今季からロッキーズに加入した菅野は、新天地初先発となった先月３０日（同３１日）の敵地・ブルージェイズ戦で４回２／３を投げ、２安打４奪三振２四球１失点の好投も勝ち負けつかず。巨人時代にチームメートだった岡本和真内野手との対戦は２度で１打席目は空振り三振、２打席目は四球だった。続く２戦目で本拠地初登板となった５日（同６日）・フィリーズ戦は６回４安打１四球５奪三振でソロ本塁打による１失点にまとめるＱＳをマークし、今季初勝利を挙げていた。前回登板となった１０日（同１１日）の敵地・パドレス戦で６回２失点と好投したが、勝敗はつかなかった。

同じ１２年ドラフト１位でプロ入りした２人は、ＮＰＢでは１５年６月１０日に札幌Ｄで対戦し、大谷が左中間二塁打を放つなど、２打数２安打１四球だった。今年３月のＷＢＣで同僚だった２人。直接対決は、菅野がオリオールズに所属していた昨年９月７日（同８日）以来となる。前回は２打席勝負。初対決となった初回先頭の第１打席では、いきなりセンター右横のスタンドに放り込み、さらに１点リードの３回先頭では、またもバックスクリーン右に運び、圧巻の２打席連発を披露した。