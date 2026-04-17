「風、薫る」（NHK）で多部未華子が演じる大山捨松は実在の人物。朝ドラに詳しいライターの田幸和歌子さんは「捨松はわずか11歳でアメリカに留学。帰国したときは22歳だったが、その年齢で売れ残りと言われ、大山巌の後妻になった」という――。大山捨松公爵夫人、1919年以前（写真＝アメリカ・ヴァッサー大学サイトより／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■セレブ感で話題、「風、薫る」の捨松NHK連続テレビ小説「風、薫る