投資で成功したいなら、銘柄選びよりも大切なことがある。それは世の中の仕組みを理解し、自分で考える力を養うことだ。日常の会話やニュースから得られる情報を咀嚼してつなぎ合わせ、自分なりの結論を導くプロセスこそが投資の本質。その思考法と実践のヒントを紹介する。 【画像】投資の勉強を始めるときに最も財産となり得るもの新刊『インフレ・円安・バラマキ・国富流出』より一部抜粋・再構成してお届けする。 一番