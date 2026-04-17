日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)が、きょう17日に2時間スペシャルでスタート。24年前に日本中へ衝撃を与えた「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」と、その瞬間を撮影した記者をめぐるドラマを伝える。そして、当時2歳だったハンミちゃん一家が23年ぶりに緊急来日し、番組のインタビューに応じた。24年前、瀋陽総領事館駆け込み事件当時のハンミちゃん一家番組では