これまでのお話 最近までハイブリッドズームを知らず、見せてもらったときは衝撃的でした。 デジタルズームは皆さん同様に私もあんまり使いたくないんですが、操作系に組み込んでもらうと利便性が勝る感じがします。 こういう便利機能ってほかにもあるんだろうな～