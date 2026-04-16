BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[アレキサンダー ズベレフ] 2 - 0 [ガブリエル ジャロ] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第4日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス2回戦で、第1シードのアレキサンダー ズベレフとガブリエル ジャロが対戦した。 第1セットはアレキサ