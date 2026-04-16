10代の少女に対する不同意性交等などの罪に問われた元小学校講師の男に対し、岡山地裁は拘禁刑6年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】元小学校講師の男（26）に拘禁刑6年の判決不同意性交等などの罪「性欲の赴くままに犯行に及んでおり悪質」【岡山】 不同意性交等などの罪で判決を受けたのは岡山市の元小学校講師の男（26）です。 判決文などによりますと男は、昨年7月、岡山市内の自宅で少女が18歳未満だと知りながら