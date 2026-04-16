昭和のプロ野球を代表する選手の1人でした。去年6月に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼展が、福岡市のデパートで始まりました。「ミスタージャイアンツ」と呼ばれた長嶋茂雄さんは、野球ファンのみならず、同じ時代を生きた多くの人々の記憶に残り続ける一人です。その栄光の足跡をたどることができる長嶋茂雄追悼展が、福岡市・天神の大丸福岡天神店で開かれています。会場では、1957年の巨人入団から2002年の監督