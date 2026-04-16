16日で開業11周年を迎えたアミュプラザおおいたは、昨年度の売り上げが254億円に上り、過去最高となりました。 【写真を見る】アミュプラザおおいた 2025年度の売上254億円過去最高を更新開業11周年 運営会社のJR大分シティによりますと、アミュプラザおおいたの昨年度の来館数は2146万人で前年を下回ったものの、売り上げは254億円に上り、前期から5億円増えて過去最高となりました。 昨年度は開業10周年を記念し、地元企