ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）が16日に自身のSNSを更新。意味深な投稿が話題を呼んでいる。【写真】ま、まさか…お相手を“チラ見せ”した西澤由夏アナ西澤アナは「今年もWWEリポートします！」とつづり、米プロレス団体「WWE」のイベントのため渡米していることを報告していたが、その後のポストで「今回の海外とは別のお話になりますが…」と切り出すと「実は私、婚活してきました！」とカミングアウトした。投