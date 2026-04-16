「ABEMA」初代専属アナウンサー・西澤由夏（2023年撮影）（C）oricon ME inc.

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　ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）が16日に自身のSNSを更新。意味深な投稿が話題を呼んでいる。

【写真】ま、まさか…お相手を“チラ見せ”した西澤由夏アナ

　西澤アナは「今年もWWEリポートします！」とつづり、米プロレス団体「WWE」のイベントのため渡米していることを報告していたが、その後のポストで「今回の海外とは別のお話になりますが…」と切り出すと「実は私、婚活してきました！」とカミングアウトした。投稿にはドレス姿の西澤アナがお相手と腕を組み、笑みを浮かべるショットを公開。お相手側はトリミングされており「また明日、詳しくお伝えします」とつづった。

　この投稿には「まさか…？」「びっくりです！」「続きめっちゃ気になる」との反響が寄せられている。