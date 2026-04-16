ブラックアウトが際立つ「ストリートスポーティスタイル」がスゴい！2026年4月10日、トヨタは人気3列シートミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施しました。5月6日より発売されます。これにあわせ、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、モータースポーツ部門「TOYOTA GAZOO Racing」が手掛けるスポーツカーブランド「GR」のカスタマイズパーツのヴォクシー向けラインナップを公開しました。【画像】超カッ