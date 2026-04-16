◇ナ・リーグカブス―フィリーズ（2026年4月15日フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。6回3安打1失点、メジャー自己最多タイで毎回の11三振を奪う好投で、今季初勝利の権利を手にしてリリーフ陣に後を託した。強力打線を相手に、圧巻の奪三振ショーだった。初回、昨季のナ・リーグ首位打者で先頭のターナーに投じた2球目、92.3マイル（約148.5キロ）直球を