◇ナ・リーグカブス―カージナルス（2026年5月29日セントルイス）カブス今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのカージナルス戦に先発。3―0の初回1死一、二塁から同点3ランを浴びた。初回表の攻撃で、ハップの先制13号3ランで援護をもらった直後。1死から2四死球で一、二塁とされると、この日マイナーから今季初昇格したばかりの4番のベラスケスに1号3ランを被弾した。今季の開幕をカージナルス傘下3A