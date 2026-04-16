映画「ゴジラ―0.0（マイナスゼロ）」（監督山崎貴、11月3日公開）の特報が15日に公開され、新たなゴジラの雄姿がベールを脱いだ。お披露目されたのは、海から突如姿を現し目の前の飛行機に今にも襲いかかろうとする大迫力のワンカット。山崎監督は「持てる技術と情熱の全てを注ぎ込んで、ゴジラの大きさ、恐怖、そこで生き抜こうとする人々をかつてない解像度とスケールで描き出します」と期待をもたせた。