劇作家の唐十郎さんと女優の李麗仙さんを両親に持つ俳優の大鶴義丹（57）が、舞台に懸ける情熱をインタビューで明かした。物心がつく頃から常に演劇と隣り合わせで、父への反発心を抱いた時期もあった。だが「今になって親父の偉大さが身に染みる。父の作品を自分が受け継いでいかないと」と、唐作品を後世に残す責任感をのぞかせた。「お前がやっているのは芝居じゃない。等身大だ。異世界を生み出すのが演劇だ」。90年代にド