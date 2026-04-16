日本発の男性9人組「＆TEAM」が15日、都内でミニアルバム「WeonFire」（21日発売）の発売記念イベントを行った。表題曲など3曲を披露。昨年は日韓で“ダブル”ミリオンを達成し、大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場。FUMA（27）は「昨年の経験を経て、まだまだ僕たちが行かないといけないところがたくさんあるんだなと目標を定められた。その思いを燃料に、もう一度自分たちで火をつけて気合を入れた作品です」と話した。