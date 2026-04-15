4月14日放送の『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の内容が、思わぬ“賛否”を呼んでいる。「この日は3時間スペシャルで、綾瀬はるかさん、當真あみさん、妻夫木聡さん、佐藤浩市さんがスタジオに出演し、大いに盛り上がりました」（芸能記者）この日の後半は、2000年3月に発生した、乗客5人が死亡した営団地下鉄（現・東京メトロ）日比谷線の脱線事故をめぐるエピソードが放送された。「主人公は都内に通う女子高生。満