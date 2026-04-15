女性アイドルグループ・TiiiMOのAyaNonさんが2026年4月13日にXを更新し、東京大学大学院に入学したことを明かした。3月24日には、慶応義塾大学法学部法律学科を卒業したと報告していた。「頭良すぎで引いてる おめ！」AyaNonさんがTiiiMOに加入したのは25年11月1日からだ。それまでも「ミス慶應コンテスト2024」と「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」で準グランプリに輝いている。AyaNonさんは26年4月13日、「令和8年度 東