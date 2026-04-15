香港メディアの星島頭條は15日、トランプ米大統領の5月中旬の中国訪問に次男エリック氏が同行することについて伝えた。記事によると、トランプ氏の訪中には次男エリックとその妻ララ氏が同行する。一族が運営するトランプ・オーガニゼーションの広報担当キンバリー・ベンザ氏は、ロイター通信の取材に対し、エリック氏について「中国で事業を展開しておらず、今後も中国で事業を行う予定はない」とし、「父を支える息子として個人