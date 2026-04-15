NHK井上樹彦会長（68）が15日、都内の同局で定例会見に出席した。民放が27年にBS4K放送から撤退することを、すでに発表しているが、井上会長は「NHKはこれまで通り、4Kコンテンツの制作、BS4K放送に取り組んでいきたいと思っております。民放各社の動向はもちろん、承知しておりますけど、NHKは4Kの放送、配信を充実させていくことで、視聴者の期待に応えていきたいと思っております」と、民放とは一線を画して番組制作を進めてい