国土交通省は、航空便へのモバイルバッテリー持込に関する新ルールを4月24日に開始する。 新たなルールでは、機内へ持ち込めるモバイルバッテリーが2個（160Wh以下）までに制限される。さらに、モバイルバッテリーへの充電、あるいはモバイルバッテリーからの充電（給電）も禁止される。 国交省資料より抜粋 国際団体が定めた基準に基づく新ルールとなる。航空機内で