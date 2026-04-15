上海浦東国際空港の通関地を経由した出入境者数は、年初以来4月13日午前7時の時点で全国の空港に先駆けて延べ1000万人を突破しました。これは上海全体の通関地を経由した出入境者総数の85．7％に上り、全国の空港経由の出入境者総数の約4分の1を占めています。同国際空港の年間出入境者数は、23年連続で全国の空港通関地の首位となりました。上海浦東国際空港は目下、世界53カ国の291都市を結んでおり、1日平均700便以上の国際便、