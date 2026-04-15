4月15日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、日本が東南アジア各国の供給体制を維持するために、金融支援を行う方針を固めたというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「政府は医療など重要物資を生産する東南アジア各国の供給体制を維持するため、総額100億ドル、日本円