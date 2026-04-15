猫が甘えなくなったときに考えられる5つの原因 猫が甘えるのをやめる原因の中には、一時的な気持ちだけではなく、健康的な問題も含まれることがあります。 「最近なんとなく距離を置かれている気がする」と感じたら、以下の5つの原因と照らし合わせながら、愛猫の様子をじっくり観察してみてください。 1.健康面の問題 猫には、外敵から身を守るために、自分の体調不良を隠して他者との接触を避けようとする