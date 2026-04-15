ファミリーマートは4月14日、三重県産の食材や地域メニューを使用した商品5種類を東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部店舗)と関西地方(滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部)のファミリーマートで発売した。うまいやん!三重の味4月18日に迎える三重県誕生150周年を記念し、地元食材の魅力と地域の人気メニューを楽しめる「うまいやん!三重の味」フェアを開催している。地域メニューでは、地元で愛される濃厚な味わいが