M!LKの「爆裂愛してる」（週間再生数820.4万回／前週比3.7％減）が前週2位から1ランクアップし、26/4/20付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月6日〜12日）で3週ぶり通算2回目の首位に返り咲いた。8週連続TOP3、初登場から9週連続TOP5をキープ。累積再生数を7804.9万回に伸ばした。【グラフ】ミセスが独走BTSが2位に再浮上【総再生数ランキング】M!LKは2曲同時TOP3も達成。3位（前週4位）の「好きすぎ