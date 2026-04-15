【オリコン】M!LK「爆裂愛してる」3週ぶり1位返り咲き 7年ぶり日本公演控えるBTSが総再生数2位に再浮上【ストリーミング上位動向】
M!LKの「爆裂愛してる」（週間再生数820.4万回／前週比3.7％減）が前週2位から1ランクアップし、26/4/20付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月6日〜12日）で3週ぶり通算2回目の首位に返り咲いた。8週連続TOP3、初登場から9週連続TOP5をキープ。累積再生数を7804.9万回に伸ばした。
【グラフ】ミセスが独走 BTSが2位に再浮上【総再生数ランキング】
M!LKは2曲同時TOP3も達成。3位（前週4位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数740.9万回／前週比6.6％減）が登場24週目で通算20回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億7531.7万回に伸ばした。
2位（前週5位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数745.8万回／前週比3.2％減）は、3週ぶりにTOP3に返り咲いた。25/9/29付の初登場から30週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りを堅持し、累積再生数を4億5519.5万回に伸ばした。
4位（前週3位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数694.9万回／前週比13.3％減）は、13週連続でTOP10をキープした。累積再生数は1億399.2万回に達し、通算17作目の1億回突破を達成した（詳細は後述）。
Mrs. GREEN APPLEは今週も2曲同時TOP10となった。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数615.0万回／前週比8.4％減）は1/26付の初登場から13週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1717.8億回となった。
8位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数563.3万回／前週比1.7％減）は、2024年4月11日の配信開始から丸2年（登場105週）が経過した当週もTOP10をキープした。24/4/22付で14位に初登場した同曲は、登場2週目からTOP10を維持し、これまでにTOP10落ちしたのは26/1/19付（11位）のわずか1週だけ。同曲が持つ歴代1位記録の「連続TOP10入り週数記録」は90週（約1年8ヶ月）で途絶えたものの、同じく歴代1位記録の「通算TOP10入り週数記録」は今週付で103週に更新した。配信開始から2年で歴代4位まで浮上している累積再生数は9億3789.6万回となった。Mrs. GREEN APPLEは4月13日に新曲「風と町」を配信リリース、同18日・19日に国立競技場2Days公演を控えており、次週以降の動向も注目される。
BTSは3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』収録の新曲2曲が同時TOP10入りした。6位は4/6付〜4/13付で2週連続1位を獲得していた「SWIM」（週間再生数582.6万回／前週比31.9％減）。累積再生数を2799.1万回に伸ばした。7位は前週20位から急上昇した「2.0」。週間再生数は前週比61.8％増の569.4万回、累積再生数を1294.6万回とした。
HANAも2曲同時TOP10入り。9位（前週8位）の「Blue Jeans」（週間再生数531.0万回／前週比1.6％増）は、25/7/28付の初登場から39週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数は3億291.0万回となり、女性グループ最速の登場39週で3億回超えを達成した（詳細は後述）。10位（前週9位）は新曲「Bad Girl」（週間再生数481.8万回／前週比5.0％減）。登場3週目で2週連続TOP10をキープし、累積再生数を1252.8万回とした。
■7年ぶり日本公演間近のBTSが週間総再生数2位に上昇
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。ランクイン数は29曲（前週比−1）、総再生数は5829.4万回（前週比3.5％減）と微減し、25/12/8付以来19週ぶりに6000万回を割った。
2位のBTSは、ランクイン数18曲（前週比±0）、総再生数は3951.2万回（前週比4.1％増）と引き続き高水準を維持し、前週3位から1ランクアップした。4月9日の韓国・高陽総合運動場メインスタジアムからワールドツアーをスタートさせたBTSは、4月17・18日の2日間、東京ドームで約7年ぶりとなる日本公演を行う。
3位（前週2位）のHANAはランクイン数12曲（前週比−1）で、総再生数は3832.3万回（前週比3.5％減）。4位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3544.8万回（前週比1.1％減）、5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数15曲（前週比＋1）、総再生数は2308.4万回（前週比0.1％増）だった。
総再生数を大幅に伸ばしたのは=LOVE。4月1日に新曲「劇薬中毒」をCDリリースしたことに伴い、4月7日にNHK総合『うたコン』、4月10日に日本テレビ系『バズリズム02』などメディア露出が続き、総再生数が前週比23.8％増の913.2万回となり、前週21位→15位に上昇した。
■初登場トピックス
キタニタツヤの新曲「火種」（4月5日配信開始）が、当週の初登場最上位となる57位に初ランクインした。同曲は、4月からPrime VideoやU-NEXT、TOKYO MX・BS日テレほかで放送中のTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマとして、自身が書き下ろした。
83位には、純烈の弟分グループ・モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が初登場した。純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める同グループは、おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンからなる4人組。デビュー前からSNSで大バズりし、10代〜20代の熱い支持を受けるモナキのデビュー曲は、同日付の週間シングルランキングでは3位に初登場した。
■HANA「Blue Jeans」 女性グループ最速で累積3億回突破
HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（2025年7月14日配信開始）の累積再生数が3億291.0万回に達した。累積3億回突破はデビュー曲「ROSE」に続き通算2作目。25/7/28付の初登場から39週での累積3億回突破は、女性グループ歴代最速での達成となった。
等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANA初のラブソング「Blue Jeans」は、25/7/28付で初登場1位を獲得。その後、女性グループ史上初となる9週連続1位を達成。39週連続TOP10入りを記録している。
■HANA「NON STOP」通算8作目の累積1億回突破 国内女性グループ歴代1位
HANAはさらに、もう1曲が節目に到達。「NON STOP」（2025年12月5日配信開始）の累積再生数が1億154.2万回に達した。
HANAの累積1億回突破は「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」「My Body」に続き、通算8作目。自身が持つ国内女性グループ歴代単独1位記録の「アーティスト別1億回再生突破作品数」を塗り替えた。
■米津玄師「さよーならまたいつか！」 通算5作目の累積3億回超え
米津玄師「さよーならまたいつか！」（2024年4月8日配信開始）の累積再生数が3億86.2万回に達した。累積3億回突破は通算5作目となった。
同曲は、伊藤沙莉が主演を務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌として米津が書き下ろし。26/1/19付オリコン週間合算シングルランキングでは累積100.1万ポイントに達し、ソロアーティスト歴代1位となる通算9作目のミリオンポイントを達成している。
■スピッツ、映画化もされた「楓」が累積2億回突破
スピッツ「楓」（2017年7月5日配信開始）の累積再生数が2億32.6万回に達した。累積2億回突破は「美しい鰭」「チェリー」「ロビンソン」（達成順）に続き、通算4作目となった。
同曲は、1998年3月発売のアルバム『フェイクファー』の収録曲で、同年7月には「楓／スピカ」の両A面でシングルカットされた。リリース後にもドラマ挿入歌や主題歌にたびたび使用されている名バラードで、2025年12月には同曲を題材にした映画『楓』（主演：福士蒼汰、福原遥 監督：行定勲）が公開、主題歌となったことでも話題を集めた。
■King Gnu「AIZO」 登場14週で累積再生数1億回超え
King Gnu「AIZO」（1月9日配信開始）の累積再生数が1億399.2万回に達した。累積1億回突破は「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」（達成順）などに続き、通算17作目となった。
同曲は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』のオープニングテーマとして書き下ろし。登場14週目での累積1億回突破は「SPECIALZ」（登場11週で達成）に次ぐ、自身2番目の速さ。2026年度の配信開始楽曲では、Mrs. GREEN APPLE「lulu.」（登場11週で達成）に次ぎ、2作目となった。
■RADWIMPS「正解」 通算11作目の累積1億回突破
RADWIMPS「正解」（2024年1月24日配信開始）の累積再生数が1億15.8万回に達した。累積1億回突破は、「そっけない」「カナタハルカ」「すずめ（feat.十明）」（達成順）などに続き、通算11作目となった。
同曲は、2018年にNHKで放送された、全国の18歳世代1000人と共演する『RADWIMPS 18祭』のために書き下ろし。同年発売のアルバム『ANTI ANTI GENERATION』収録した「正解（18Fes ver.）」を新たにスタジオレコーディングし、2024年1月24日に配信開始した。
【グラフ】ミセスが独走 BTSが2位に再浮上【総再生数ランキング】
M!LKは2曲同時TOP3も達成。3位（前週4位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数740.9万回／前週比6.6％減）が登場24週目で通算20回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億7531.7万回に伸ばした。
4位（前週3位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数694.9万回／前週比13.3％減）は、13週連続でTOP10をキープした。累積再生数は1億399.2万回に達し、通算17作目の1億回突破を達成した（詳細は後述）。
Mrs. GREEN APPLEは今週も2曲同時TOP10となった。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数615.0万回／前週比8.4％減）は1/26付の初登場から13週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1717.8億回となった。
8位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数563.3万回／前週比1.7％減）は、2024年4月11日の配信開始から丸2年（登場105週）が経過した当週もTOP10をキープした。24/4/22付で14位に初登場した同曲は、登場2週目からTOP10を維持し、これまでにTOP10落ちしたのは26/1/19付（11位）のわずか1週だけ。同曲が持つ歴代1位記録の「連続TOP10入り週数記録」は90週（約1年8ヶ月）で途絶えたものの、同じく歴代1位記録の「通算TOP10入り週数記録」は今週付で103週に更新した。配信開始から2年で歴代4位まで浮上している累積再生数は9億3789.6万回となった。Mrs. GREEN APPLEは4月13日に新曲「風と町」を配信リリース、同18日・19日に国立競技場2Days公演を控えており、次週以降の動向も注目される。
BTSは3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』収録の新曲2曲が同時TOP10入りした。6位は4/6付〜4/13付で2週連続1位を獲得していた「SWIM」（週間再生数582.6万回／前週比31.9％減）。累積再生数を2799.1万回に伸ばした。7位は前週20位から急上昇した「2.0」。週間再生数は前週比61.8％増の569.4万回、累積再生数を1294.6万回とした。
HANAも2曲同時TOP10入り。9位（前週8位）の「Blue Jeans」（週間再生数531.0万回／前週比1.6％増）は、25/7/28付の初登場から39週連続でTOP10（9週連続1位を含む）をキープ。累積再生数は3億291.0万回となり、女性グループ最速の登場39週で3億回超えを達成した（詳細は後述）。10位（前週9位）は新曲「Bad Girl」（週間再生数481.8万回／前週比5.0％減）。登場3週目で2週連続TOP10をキープし、累積再生数を1252.8万回とした。
■7年ぶり日本公演間近のBTSが週間総再生数2位に上昇
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。ランクイン数は29曲（前週比−1）、総再生数は5829.4万回（前週比3.5％減）と微減し、25/12/8付以来19週ぶりに6000万回を割った。
2位のBTSは、ランクイン数18曲（前週比±0）、総再生数は3951.2万回（前週比4.1％増）と引き続き高水準を維持し、前週3位から1ランクアップした。4月9日の韓国・高陽総合運動場メインスタジアムからワールドツアーをスタートさせたBTSは、4月17・18日の2日間、東京ドームで約7年ぶりとなる日本公演を行う。
3位（前週2位）のHANAはランクイン数12曲（前週比−1）で、総再生数は3832.3万回（前週比3.5％減）。4位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3544.8万回（前週比1.1％減）、5位（前週5位）の米津玄師はランクイン数15曲（前週比＋1）、総再生数は2308.4万回（前週比0.1％増）だった。
総再生数を大幅に伸ばしたのは=LOVE。4月1日に新曲「劇薬中毒」をCDリリースしたことに伴い、4月7日にNHK総合『うたコン』、4月10日に日本テレビ系『バズリズム02』などメディア露出が続き、総再生数が前週比23.8％増の913.2万回となり、前週21位→15位に上昇した。
■初登場トピックス
キタニタツヤの新曲「火種」（4月5日配信開始）が、当週の初登場最上位となる57位に初ランクインした。同曲は、4月からPrime VideoやU-NEXT、TOKYO MX・BS日テレほかで放送中のTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマとして、自身が書き下ろした。
83位には、純烈の弟分グループ・モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が初登場した。純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める同グループは、おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンからなる4人組。デビュー前からSNSで大バズりし、10代〜20代の熱い支持を受けるモナキのデビュー曲は、同日付の週間シングルランキングでは3位に初登場した。
■HANA「Blue Jeans」 女性グループ最速で累積3億回突破
HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（2025年7月14日配信開始）の累積再生数が3億291.0万回に達した。累積3億回突破はデビュー曲「ROSE」に続き通算2作目。25/7/28付の初登場から39週での累積3億回突破は、女性グループ歴代最速での達成となった。
等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANA初のラブソング「Blue Jeans」は、25/7/28付で初登場1位を獲得。その後、女性グループ史上初となる9週連続1位を達成。39週連続TOP10入りを記録している。
■HANA「NON STOP」通算8作目の累積1億回突破 国内女性グループ歴代1位
HANAはさらに、もう1曲が節目に到達。「NON STOP」（2025年12月5日配信開始）の累積再生数が1億154.2万回に達した。
HANAの累積1億回突破は「ROSE」「Drop」「Blue Jeans」「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」「My Body」に続き、通算8作目。自身が持つ国内女性グループ歴代単独1位記録の「アーティスト別1億回再生突破作品数」を塗り替えた。
■米津玄師「さよーならまたいつか！」 通算5作目の累積3億回超え
米津玄師「さよーならまたいつか！」（2024年4月8日配信開始）の累積再生数が3億86.2万回に達した。累積3億回突破は通算5作目となった。
同曲は、伊藤沙莉が主演を務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌として米津が書き下ろし。26/1/19付オリコン週間合算シングルランキングでは累積100.1万ポイントに達し、ソロアーティスト歴代1位となる通算9作目のミリオンポイントを達成している。
■スピッツ、映画化もされた「楓」が累積2億回突破
スピッツ「楓」（2017年7月5日配信開始）の累積再生数が2億32.6万回に達した。累積2億回突破は「美しい鰭」「チェリー」「ロビンソン」（達成順）に続き、通算4作目となった。
同曲は、1998年3月発売のアルバム『フェイクファー』の収録曲で、同年7月には「楓／スピカ」の両A面でシングルカットされた。リリース後にもドラマ挿入歌や主題歌にたびたび使用されている名バラードで、2025年12月には同曲を題材にした映画『楓』（主演：福士蒼汰、福原遥 監督：行定勲）が公開、主題歌となったことでも話題を集めた。
■King Gnu「AIZO」 登場14週で累積再生数1億回超え
King Gnu「AIZO」（1月9日配信開始）の累積再生数が1億399.2万回に達した。累積1億回突破は「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」（達成順）などに続き、通算17作目となった。
同曲は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』のオープニングテーマとして書き下ろし。登場14週目での累積1億回突破は「SPECIALZ」（登場11週で達成）に次ぐ、自身2番目の速さ。2026年度の配信開始楽曲では、Mrs. GREEN APPLE「lulu.」（登場11週で達成）に次ぎ、2作目となった。
■RADWIMPS「正解」 通算11作目の累積1億回突破
RADWIMPS「正解」（2024年1月24日配信開始）の累積再生数が1億15.8万回に達した。累積1億回突破は、「そっけない」「カナタハルカ」「すずめ（feat.十明）」（達成順）などに続き、通算11作目となった。
同曲は、2018年にNHKで放送された、全国の18歳世代1000人と共演する『RADWIMPS 18祭』のために書き下ろし。同年発売のアルバム『ANTI ANTI GENERATION』収録した「正解（18Fes ver.）」を新たにスタジオレコーディングし、2024年1月24日に配信開始した。