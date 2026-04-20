2026年4月17日、韓国・国民日報は「向こう20年以内に高齢者を支える介護人材が大幅に不足する懸念があり、43年までに99万人もの人手が必要になるとの研究結果が出た」と伝えた。韓国開発研究院（KDI）が先ごろ発表した報告書によると、高齢人口の増加により、43年には長期療養サービスを必要とする人の数が23年に比べ2．4倍に増えると推計された。第一次ベビーブーム世代（1955〜63年生まれ）が75歳になる2030〜38年の増加率が著し