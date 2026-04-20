ニセコをはじめとする日本の人気リゾート地に、外資系高級ホテルが相次いで進出している。訪れる海外富裕層たちが求める、日本ブランドではカバーしきれない「安心感」「信頼」に応え、彼らが理想とする「何もしない贅沢」をプロデュースできる力が外資系にはあるからだ。日本の宿泊・不動産市場が直面する構造変化を探る。 【画像】当該ホテルの有無で旅行先を決める外国人もいると言われるほど人気の「世界最