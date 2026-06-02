テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、『あのちゃんねる』の終了をめぐる騒動から、テレビと出演者の信頼関係について考える。 【画像】あのちゃんの肩を掴んで、まくし立てる平野レミ 「あのちゃんねる」突然の番組終了 テレビ朝日系バラエティ番組『あのちゃんねる』が、6月15日深夜の放送をもって終了することが5月28日に発表された。 きっかけは、5