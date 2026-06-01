銀座の百貨店「松屋」に、牛丼チェーンの「松屋」が出店します。銀座の一等地で売り出す牛丼とは一体どんなものなのか、独占取材しました。じっくりと焼かれ、タレと一緒に丁寧に煮込まれた肉！甘みのある脂が溶けだしています。出来あがったのは、牛丼。でも、ただの牛丼じゃないんです。最高級の神戸牛を使い、コメやタマネギも国産。素材にこだわり抜いた、いわば“高級牛丼”です。お値段は1390円！手がけるのは、牛丼チェーン