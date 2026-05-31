「オイシックス−ＤｅＮＡ」（３１日、長岡悠久山野球場）オイシックスの上原裕樹外野手が、危険スイングが適用されて退場処分を受けた。八回、先頭で代打で登場。左打席に立ち、１球目を空振りした際に、バットがすっぽ抜けた。フルスイングしたバットは、勢いよく一塁側ベンチの端に飛び込んだ。すぐに球審がマイクを持って場内アナウンスし「バットがすっぽ抜けました。そしてバットがボールデッドゾーンに入りました。