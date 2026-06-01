【NAMCO LEGENDARY 2026】 6月1日 発表 バンダイナムコエンターテインメントは、旧ナムコが生み出したゲームのコンテンツを展開する「NAMCO LEGENDARY 2026」プロジェクトを開始すると6月1日に発表した。 本プロジェクトは「NAMCO LEGENDARY」ブランドとしてナムコが生み出した作品群を継続的にコンテンツ展開を実施する取り組みの1つで、ゲームを軸としつつ、関連グッズや