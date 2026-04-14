4月10日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「ほかの季節にもあっていいと思う風物詩は？」という視聴者からの投稿をきっかけに、マツコ・デラックスと有吉弘行が“期間限定メニュー”について熱いトークを繰り広げた。【映像】マツコ、愛してやまない“春限定の商品”「今年30個は食べた」まず口を開いたのは有吉。「1年中鍋をするの。でも夏はあんまりガスボンベが売ってなかったりするんだよね」と不満を漏